Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19
В Челябинской области с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по региону. Там подчеркнули, что в Челябинской области ситуация по заболеваемости COVID-19 расценивается как неблагополучная. Так, в сентябре по сравнению с августом текущего года отмечен рост заболеваемости более чем на 30%.
В постановлении главного санитарного врача области Анатолия Семенова отмечается, что привиться должны сотрудники медицинских организаций, а также работники сфер торговли, общественного питания, общественного транспорта и ЖКХ. Кроме того, вакцинироваться должны те, кто оказывает гостиничные услуги, работает в МФЦ, театрах, кинотеатрах, библиотеках, а также госслужащие.
Между тем, накануне стало известно, что в Татарстане с 11 октября ужесточат коронавирусные ограничения. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента республики Татарстан Лилия Галимова.
Так, при посещении кафе, кинотеатров, концертных залов, массовых спортивных мероприятий, ТЦ и фитнес-центров нужно будет предъявлять QR-коды, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19 или перенесённом в течение полугода заболевании.
Помимо этого, вводится обязательная самоизоляция для непривитых пожилых людей старше 65 лет.
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