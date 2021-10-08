Челябинская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19

В Челябинской области с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по региону. Там подчеркнули, что в Челябинской области ситуация по заболеваемости COVID-19 расценивается как неблагополучная. Так, в сентябре по сравнению с августом текущего года отмечен рост заболеваемости более чем на 30%.

В постановлении главного санитарного врача области Анатолия Семенова отмечается, что привиться должны сотрудники медицинских организаций, а также работники сфер торговли, общественного питания, общественного транспорта и ЖКХ. Кроме того, вакцинироваться должны те, кто оказывает гостиничные услуги, работает в МФЦ, театрах, кинотеатрах, библиотеках, а также госслужащие.