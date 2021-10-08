В Приамурье введут QR-коды для посещения кафе

Систему QR-кодов с 18 октября введут на территории Благовещенска. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По его словам, данная мера является вынужденной из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Отмечается, что теперь для посещения заведений общепита жителям необходимо иметь QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

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Также сообщается, что с ноября система распространится на фитнес-центры, кино, театры и музеи.

Ранее власти Ямало-Ненецкого автономного округа решили ввести обязательную вакцинацию от COVD-19 для некоторых категорий граждан. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, привиться от коронавируса должны сотрудники медорганизаций, сферы образования, люди, работающие в сфере обслуживания – сотрудники банков, почты, объектов торговли и общественного питания, а также гостиниц и парикмахерских.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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