В Чечне от коронавируса привили более 90 процентов взрослого населения

Количество получивших первый компонент вакцины от коронавируса в Чечне составляет 493 тыс. 480 человек или 91,3 % от взрослого населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства республики Вахита Усмаева.

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По его словам, в Чечне не зафиксирован ни один случай летального исхода среди вакцинированных.

На 22 июля общее количество умерших в Чечне с начала эпидемии составляет 270 человек.

Как сообщалось, Россия к 1 ноября может добиться коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на уровне 80%.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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