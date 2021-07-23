В Чечне от коронавируса привили более 90 процентов взрослого населения

По его словам, в Чечне не зафиксирован ни один случай летального исхода среди вакцинированных.

На 22 июля общее количество умерших в Чечне с начала эпидемии составляет 270 человек.

Как сообщалось, Россия к 1 ноября может добиться коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на уровне 80%.

