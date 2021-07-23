В Чечне от коронавируса привили более 90 процентов взрослого населения
Количество получивших первый компонент вакцины от коронавируса в Чечне составляет 493 тыс. 480 человек или 91,3 % от взрослого населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства республики Вахита Усмаева.
По его словам, в Чечне не зафиксирован ни один случай летального исхода среди вакцинированных.
На 22 июля общее количество умерших в Чечне с начала эпидемии составляет 270 человек.
Как сообщалось, Россия к 1 ноября может добиться коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на уровне 80%.
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