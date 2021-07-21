Голикова: Россия может добиться коллективного иммунитета на уровне 80% к 1 ноября
Россия к 1 ноября может добиться коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на уровне 80%. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%, и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года», — подчеркнула вице-премьер.
Уже 33,6 млн россиян прошли вакцинацию первым компонентом вакцины от COVID-19, полностью вакцинированы 22,6 млн из них, отмечает Газета.ру.
По словам Голиковой, большинство привитых (31,4%) — граждане старше 60 лет.
«На втором месте - граждане 40-49 лет, на третьем - 30-39 лет. Самый низкий процент вакцинации наблюдается у граждан в возрасте от 18 до 29 лет», — заявила зампред правительства.
Кроме того, Голикова подчеркнула, что после достижения необходимого уровня коллективного иммунитета можно будет перейти к вакцинации населения от COVID-19 раз в год.
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