В больнице им. Юдина открыли высокотехнологичную рентгеноперационную

Одно из ключевых направлений рентгенхирургической службы больницы — оказание неотложной помощи пациентам с острым инфарктом миокарда и инсультом. Новая операционная находится на первом этаже главного корпуса, что позволит оказать экстренную помощь своевременно.

Ангиографический комплекс позволяет проводить все виды ангиографических исследований: при сердечно-сосудистых катастрофах, приобретенных пороках сердца, артериальных патологиях, кровотечениях различной локализации. Операционная оснащена также аппаратом ЭКМО для механической поддержки кровообращения, системой оптико-когерентной томографии для определения точного местоположения и характера сосудистой патологии и другим оборудованием.

Ранее Ракова сообщила, что за четыре месяца во флагманский центр больницы им. В.В. Вересаева за медпомощью обратились свыше 18 тысяч пациентов, из которых 352 человека старше 90 лет.









