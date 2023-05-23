В больнице им. Юдина открыли высокотехнологичную рентгеноперационную
В городской клинической больнице им. С.С. Юдина начала работу новая рентгенхирургическая операционная. Она оборудована высокотехнологичной медтехникой, позволяющей проводить самые сложные операции на кровеносных сосудах. При этом используются малотравматичные хирургические методы. Благодаря современному ангиографическому комплексу с высоким разрешением изображения врачи способны быстро и точно исследовать просветы сосудов и полостей сердца пациента, а также контролировать ход операций, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, две аналогичных операционных уже работают в медучреждении. Теперь объем оказываемой плановой и экстренной медицинской помощи в больнице увеличится.
Одно из ключевых направлений рентгенхирургической службы больницы — оказание неотложной помощи пациентам с острым инфарктом миокарда и инсультом. Новая операционная находится на первом этаже главного корпуса, что позволит оказать экстренную помощь своевременно.
Ангиографический комплекс позволяет проводить все виды ангиографических исследований: при сердечно-сосудистых катастрофах, приобретенных пороках сердца, артериальных патологиях, кровотечениях различной локализации. Операционная оснащена также аппаратом ЭКМО для механической поддержки кровообращения, системой оптико-когерентной томографии для определения точного местоположения и характера сосудистой патологии и другим оборудованием.
Ранее Ракова сообщила, что за четыре месяца во флагманский центр больницы им. В.В. Вересаева за медпомощью обратились свыше 18 тысяч пациентов, из которых 352 человека старше 90 лет.
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