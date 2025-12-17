Клишас призвал проверить компетентность судей по делу Долиной

По его словам, постановления судей, ранее вынесших решения в пользу народной артистки, стали причиной появления новых схемы мошенничества «по обману добросовестных приобретателей недвижимости».

«Считаю, что следующий правильный шаг — обсудить компетентность тех судей, которые допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства», - заключил сенатор.

Ранее Верховный суд РФ поставил точку в резонансном деле с квартирой Долиной, оставив право собственности за Полиной Лурье, которая приобрела жилплощадь у артистки за 112 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

