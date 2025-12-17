Клишас призвал проверить компетентность судей по делу Долиной
Решение Верховного суда РФ, который отменил вердикты судов всех инстанций по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, вернуло судебную практику к норме. Об этом в интервью РБК заявил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.
По его словам, постановления судей, ранее вынесших решения в пользу народной артистки, стали причиной появления новых схемы мошенничества «по обману добросовестных приобретателей недвижимости».
«Считаю, что следующий правильный шаг — обсудить компетентность тех судей, которые допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства», - заключил сенатор.
Ранее Верховный суд РФ поставил точку в резонансном деле с квартирой Долиной, оставив право собственности за Полиной Лурье, которая приобрела жилплощадь у артистки за 112 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили об опасности катания на тюбингах
- В каком возрасте в России становятся большими начальниками
- Мишустин призвал подготовить новые меры защиты граждан от мошенников
- Путин попал в мультсериал «Простоквашино»
- «Моя квартира разрушена!»: В Москве капремонт обернулся для пенсионерки пятимесячным кошмаром
- Больше женщина, чем ведьма: Звезда «Кухни» о своей роли в дарк-фэнтези «Очарованные»
- Как измерение интереса россиян к артистам скажется на молодых музыкантах
- Посла РФ вызвали в МИД Таджикистана после убийства школьника в Одинцово
- Китайский автомобильный люкс уходит из России из-за «чудовищного» утильсбора
- Клишас призвал проверить компетентность судей по делу Долиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru