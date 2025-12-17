Ни норм, ни программ, ни эффекта: Хамзаев вскрыл проблемы рехабов в РФ
Султан Хамзаев в беседе с НСН рассказал, что 90% рехабов в стране - это фирмы-однодневки, держащие больных людей в арендованных коттеджах с врачами без квалификации.
Отсутствие регламентированных лечебных программ, требований к квалификации врачей и статистики эффективности лечения – это только часть вороха проблем, касающихся рехабов. Об этом НСН рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
В Госдуме обсудят регулирование деятельности реабилитационных центров, где оказывают помощь людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. На давно назревшую необходимость ранее указал Хамзаев в беседе с федеральным телеканалом. В разговоре с НСН он перечислил основные проблемы, требующие срочного решения.
«Никто точно не знает, какое количество рехабов у нас в стране. Нет никакой нормы, которая заставляла бы их отчитываться. Есть, конечно, и с 10-летним, и с 20-летним опытом работы, но их на всю страну 10-15 штук. А вот 90% - это фирмы-однодневки, когда снимается в аренду коттедж и там организовывается что-то наподобие социальной помощи. Дальше начинается маркетинг по привлечению платежеспособных граждан. Средний чек по стране за месяц пребывания в таком центре лечения от алкогольной зависимости - где-то 50 тысяч рублей. Где-то это и 250 тысяч. Там, как правило, всегда предлагают программу «12 шагов», которая не имеет научного подтверждения», - раскрыл он.
Также депутат напомнил об отсутствии требований к специалистам таких лечебных заведений и допустимому количеству пациентов.
«Получается, что у нас огромное количество больных людей, которые находятся в каких-то арендованных коттеджах, которые ведут деятельность под видом НКО, где реализуется программа для лечения никем не проверенная и не аккредитованная. Отсутствие стандартов реабилитации – это первая ошибка. Это эффект первой неправильно застегнутой пуговицы. Во-вторых, сегодня нет требований, чтобы в реабилитационном центре людей лечили профессионалы. Вон, например, какая-то мадам выработала систему, при которой у нее в клинике больных детей избивали и пытали. В-третьих, надо определить, какое количество пациентов на квадратный метр там может быть», - указал Хамзаев.
Он напомнил о недавней истории с детским центром Анны Хоботовой в подмосковной истре, где где пытали и избивали подростков. В результате проверок и рейдров было возбуждено уголовное дело в отношении организаторов рехаба.
Более того, собеседник НСН отметил, что нет абсолютно никаких официальных статистических данных о результатах лечениях и продолжительности трезвости у пациентов.
«Четвертое, а кто считает эффективность этих центров в стране? Вот в год через них проходят 50 тысяч человек, какой процент тех, кто хотя бы год продержался в трезвости? Ни у кого нет этой статистики, только воздушные лозунги. Нет критериев оценки эффективности», - подытожил он.
Ранее о необходимости ввести единые требования для реабилитационных центров НСН говорил и врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
