Отсутствие регламентированных лечебных программ, требований к квалификации врачей и статистики эффективности лечения – это только часть вороха проблем, касающихся рехабов. Об этом НСН рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

В Госдуме обсудят регулирование деятельности реабилитационных центров, где оказывают помощь людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. На давно назревшую необходимость ранее указал Хамзаев в беседе с федеральным телеканалом. В разговоре с НСН он перечислил основные проблемы, требующие срочного решения.

«Никто точно не знает, какое количество рехабов у нас в стране. Нет никакой нормы, которая заставляла бы их отчитываться. Есть, конечно, и с 10-летним, и с 20-летним опытом работы, но их на всю страну 10-15 штук. А вот 90% - это фирмы-однодневки, когда снимается в аренду коттедж и там организовывается что-то наподобие социальной помощи. Дальше начинается маркетинг по привлечению платежеспособных граждан. Средний чек по стране за месяц пребывания в таком центре лечения от алкогольной зависимости - где-то 50 тысяч рублей. Где-то это и 250 тысяч. Там, как правило, всегда предлагают программу «12 шагов», которая не имеет научного подтверждения», - раскрыл он.