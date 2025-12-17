Посла РФ вызвали в МИД Таджикистана после убийства школьника в Одинцово

Посол РФ в Таджикистане Семён Григорьев был вызваy в МИД республики в связи с убийством школьника в Успенской средней школе в Одинцово. Как пишет RT, погибший 11-летний мальчик был гражданином Таджикистана.

Ученица рассказала о поведении подростка, напавшего на школу в Горках-2

Отмечается, что Григорьеву была вручена нота, в которой таджикская сторона потребовала провести «незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование и привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что российская сторона «выражает глубокие соболезнования», отметив, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее подросток, задержанный по подозрению в нападении на школу в Одинцово, дал признательные показания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Юрий Кочетков
