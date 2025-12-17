Путин попал в мультсериал «Простоквашино»
Президент РФ Владимир Путин стал одним из героев мультсериала «Простоквашино». Кадр с главой государства был опубликован РБК. Как пишет RT, в «Союзмультфильме» подтвердили его подлинность.
На опубликованном в Telegram кадре Путин и герои истории стоят у новогодней ёлки. Исходя из этого можно предположить, что серия с участием российского лидера выйдет ближе к Новому году.
О том, что в мультсериале «Простоквашино» должен появиться президент РФ ранее заявила глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Она отметила, что появление в проекте такого персонажа может стать своеобразной «мягкой силой» для продвижения российской культуры в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
