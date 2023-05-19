Более 350 пациентов старше 90 лет получили экстренную помощь во флагманском центре больницы им. Вересаева
За четыре месяца во флагманский центр больницы им. В.В. Вересаева за медпомощью обратились свыше 18 тысяч пациентов (56% женщин и 44% мужчин), из которых 352 человека старше 90 лет. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, нынешний уровень развития медицины дает возможность проводить эффективное лечение в любом возрасте. Конечно, добавила заммэра, во многом это зависит от возможностей медучреждения. Ракова отметила высокотехнологичное оснащение клиники и профессионализм врачей, прошедших перед трудоустройством обучение по программе, специально разработанной для флагманских центров московских больниц.
Ракова подчеркнула, что наиболее распространенными жалобами пациентов стали сердечно-сосудистые патологии или травмы. Наиболее многочисленная возрастная группа экстренных пациентов — от 61 до 75 лет( 32%) Возраст каждого четвертого пациента, обратившегося за помощью, был не менее 76 лет, 22% поступивших больных находятся в возрастной группе от 18 до 44 лет, а почти 21% пациентов приходится на возрастную группу от 45 до 60 лет. Статистика показала, что самым загруженным днем недели для врачей оказался понедельник.
Работа флагманского центра больницы им. В.В. Вересаева отвечает новому стандарту экстренной помощи. В его основе лежат единые медицинские алгоритмы, высокопрофессиональные врачи, самое современное оборудование, передовые технологии и забота о пациентах и их близких.
Помимо ГКБ им. В.В. Вересаева, такой флагманский центр работает в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Кроме того, планируется открытие флагманских центров ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М. Буянова и ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. Каждый из них сможет ежедневно принимать порядка 200 неотложных пациентов.
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