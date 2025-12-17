Больше женщина, чем ведьма: Звезда «Кухни» о своей роли в дарк-фэнтези «Очарованные»
Елена Подкаминская рассказала НСН, что ее героиня в сериале сталкивается с проблемами, которые хорошо знакомы земным женщинам.
Актриса Елена Подкаминская в беседе с НСН отметила, что, хотя в сериале «Очарованные» она сыграла ведьму, история ее героини будет понятна многим.
Дарк-фэнтези о двух сестрах-колдуньях представят в 2026 году. В рамках презентации проекта на сцене фестиваля Сomic Con Игромир актриса отметила, что давно мечтала сняться в проекте подобного жанра. В сериале она сыграла маму главных героинь Ядвигу. При этом Каминская подчеркнула, что ее персонаж – больше земная женщина, чем ведьма.
«Самым сложным были ночные смены, когда мы снимали в лесу. Конечно, хотелось бы внутри истории моей героини как можно больше волшебства, трюков и прочего, но не могу сказать, что таких сцен было так много. История моей героини больше драматическая. Это история больше про земную женщину, женщину-мать, а не про ведьму. Также про женщину, которая любит мужчину, но не имеет возможности навсегда быть с ним вместе. Все дело в том, что у них свои законы, устав между ведьмами и нечистой силой», - рассказала она.
Главные роли в проекте исполнили Таисья Калинина, Даяна Гудз, Юрий Чурсин и другие.
Ранее режиссер проекта Илья Шеховцов рассказал «Радиоточке НСН», что мир дарк-фэнтези «Очарованные» вдохновлен исключительно славянским фольклором. Это также история о неидеальных персонажах, за которыми будет интересно наблюдать зрителю.
