Более 8,5 тысячи пациентов получили экстренную медицинскую помощь во флагманском центре Склифа

По ее словам, работа флагманского центра Склифа отвечает новому стандарту экстренной медпомощи. Все ключевые службы медицинского учреждения, которые задействованы в приеме пациента, сосредоточены в флагманском центре, Это, например, позволило уменьшить время до восстановления кровотока в артериях сердца при инфаркте до рекордных 16 минут. Правило золотого часа при инфаркте диктует необходимость скорейшего оказания помощи. Пациенты с инфарктом попадают на специальном лифте сразу в операционную, минуя приемное отделение, отметила вице-мэр.

Ракова добавила, что каждый четвертый пациент обращался за помощью в флагманский центр с травмами, каждый пятый — с острыми хирургическими патологиями, а более 10% больных поступали с гинекологическими патологиями.

Порядка 8000 пациентов легкой и средней степени тяжести проходили лечение в диагностическом зале, где помощь оказывается непосредственно у койки, свыше 700 заболевших находились в отделении реанимации. Кроме того, в флагманский центр поступило свыше 5000 больных, кому требовалось более длительное обследование для уточнения диагноза. Пациенты диагностического отделения находились в нем до 24 часов. Им были предоставлены комфортабельные палаты с собственными туалетными и душевыми комнатами, а также устройствами для вызова персонала. За время работы флагманского центра Склифа было проведено свыше 11500 рентгенографий и 5500 компьютерных томографий, а также порядка 8000 ультразвуковых исследований и 300 ангиографий, около 800 магнитно-резонансных томографий.

Также в флагманском центре за два месяца работы было выполнено более 700 операций. Чаще всего проводились нейрохиругические операции (микрохирургические операции по удалению гематом головного мозга), травматологические (остеосинтез конечностей и эндопротезирование суставов) и хирургические вмешательства (лапароскопические малоинвазивные вмешательства на яичниках). Свыше 50 операций было проведено в гибридных операционных. Каждый день пациентам помогали нейрохирурги, кардиохирурги, сосудистые хирурги, торакальные хирурги, травматологи-ортопеды, абдоминальные хирурги, гинекологи.

Помимо флагманского центра НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, такой центр работает в ГКБ им. В.В. Вересаева. Кроме того, планируется открытие флагманских центров ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М. Буянова и ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. Каждый из них сможет ежедневно принимать порядка 200 неотложных пациентов.

