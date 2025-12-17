В России запустили новый аналитический инструмент для измерения интереса жителей России к локальным и зарубежным музыкантам. «Музыкальный индекс BandLink» рассчитывается каждую неделю и показывает топ-1000 артистов, которые привлекли самое большое внимание публики. Сейчас рейтинг — единственный инструмент в России, который оценивает в динамике интерес к артистам и их творчеству сразу в нескольких средах.

Фомичева рассказала, кому может быть полезен новый индекс.

«Это будет интересно как музыкантам, так и самим слушателям. С каждым днем музыкантов становится все больше и больше. Слушатели проявляют к этому, конечно, огромный интерес: узнают, что это за музыканты, читают биографии, знакомятся с другими композициями. Сервис BandLink достаточно четко предоставляет артистам достоверную информацию и по слушателям, и по географии этих слушателей. Внутри сервиса точная аналитика, которая необходима музыкантам. Для слушателей, думаю, будет так же: люди смогут узнать все об интересующем их артисте. Функционал сервиса, думаю, будет меняться и дополняться, так как пожелания слушателей – вещь сугубо индивидуальная. Кто-то может захотеть почитать новости про любимого артиста, кого-то интересуют фотографии, а кто-то хочет узнать о грядущих новинках и так далее», – сказала собеседница НСН.

По ее словам, сервис даст артистам возможность посмотреть на мнение аудитории.

«Я думаю, что этот сервис поможет начинающим артистам проанализировать интерес рынка. Рынок формируется за счет того, что интересно нашему слушателю. Когда мы понимаем, что слушателю, например, интересна джазовая музыка, мы видим некий всплеск интереса, то, соответственно, молодой артист, будучи только на старте, может понять, стоит ему двигаться в этом направлении или нет. Так же и наоборот. Если музыкант захочет стать нишевым артистом, увидев большой интерес к поп-музыке, он может от нее отказаться. Для артистов будет полезно посмотреть со стороны на мнение аудитории», – отметила Фомичева.

Методика подсчета прослушиваний (стримов) на музыкальных стриминговых площадках довольно проста, в то время как радиоэфиры подсчитать проблематично, однако Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) не отвергает вероятность, что в будущем при сертификации музыки будет учитываться и число радиоэфиров, сказал ранее НСН гендиректор НФМИ Никита Данилов.

