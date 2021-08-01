В Белоруссии разработали прототип вакцины от коронавируса
Прототип вакцины от COVID-19 разработан в Белоруссии, сообщил в эфире телеканала «Беларусь - 1» председатель президиума Национальной академии страны Владимир Гусаков.
По его словам, в 2022 году этот препарат планируют использовать для иммунизации населения. До этого вакцину проверят на животных, после чего она пройдет доклинические и клинические испытания.
В июне российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Белоруссии.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» прокомментировал появление вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова в гражданском обороте в Москве и дал совет, стоит ли выбирать, какой вакциной прививаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru