В Белоруссии разработали прототип вакцины от коронавируса

Прототип вакцины от COVID-19 разработан в Белоруссии, сообщил в эфире телеканала «Беларусь - 1» председатель президиума Национальной академии страны Владимир Гусаков.

В Белоруссии зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт»

По его словам, в 2022 году этот препарат планируют использовать для иммунизации населения. До этого вакцину проверят на животных, после чего она пройдет доклинические и клинические испытания.

В июне российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Белоруссии.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» прокомментировал появление вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова в гражданском обороте в Москве и дал совет, стоит ли выбирать, какой вакциной прививаться.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаБелоруссия
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