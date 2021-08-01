В Белоруссии разработали прототип вакцины от коронавируса

По его словам, в 2022 году этот препарат планируют использовать для иммунизации населения. До этого вакцину проверят на животных, после чего она пройдет доклинические и клинические испытания.

В июне российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Белоруссии.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» прокомментировал появление вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова в гражданском обороте в Москве и дал совет, стоит ли выбирать, какой вакциной прививаться.



