МИД: Палестинские беженцы успешно адаптируются в России

Он рассказал, что взрослые выходцы из Палестины трудоустраиваются по специальности в российских госучреждениях или открывают собственные точки общепита, а дети изучают русский язык с преподавателями, знающими арабский. Отмечается, что, несовершеннолетним палестинцам предоставили места в детсадах и школах, выделили необходимые школьные принадлежности и учебники.

По словам представителя МИД, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии разместили десятки эвакуированных из Палестины беженцев, среди которых как российские, так и иностранные граждане.

Ранее в Германии призвали депортировать украинских беженцев из страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».