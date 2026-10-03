МИД: Палестинские беженцы успешно адаптируются в России

Эвакуированные палестинские беженцы активно адаптируются к жизни на юге России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ в Минеральных Водах Сергея Нюппу.

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Он рассказал, что взрослые выходцы из Палестины трудоустраиваются по специальности в российских госучреждениях или открывают собственные точки общепита, а дети изучают русский язык с преподавателями, знающими арабский. Отмечается, что, несовершеннолетним палестинцам предоставили места в детсадах и школах, выделили необходимые школьные принадлежности и учебники.

По словам представителя МИД, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии разместили десятки эвакуированных из Палестины беженцев, среди которых как российские, так и иностранные граждане.

Ранее в Германии призвали депортировать украинских беженцев из страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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