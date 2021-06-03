В Белоруссии зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт»
Российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.
«На основании решения комиссии по лекарственным средствам министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины «Спутник Лайт», - сообщает Telegram-канал ведомства.
Вакцина «Спутник Лайт» является аналогом первого компонента «Спутника V». Препарат является четвертой российской вакциной против коронавируса после «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака».
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» прокомментировал появление вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова в гражданском обороте в Москве и дал совет, стоит ли выбирать, какой вакциной прививаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru