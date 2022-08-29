Роспотребнадзор: В школах сохранят утреннее измерение температуры ученикам
Возобновления противоэпидемических мер в российских школах не требуется, однако в учебных заведениях сохранят ряд ограничительных мер. Об этом сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что весной и летом на фоне снижения интенсивности эпидпроцесса был приостановлен ряд введенных ранее ограничений. Так, организациям для детей и молодежи разрешили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе, в школах отменили требования по закреплению кабинета за каждым классом, соблюдению социальной дистанции в местах проведения аттестации, сокращению количества уроков и перемен в расписании. Кроме того, были отменены медсправки для посещения образовательного учреждения ребенком, который находился в контакте с больным коронавирусом.
Вместе с тем в новом учебном году сохранят «утренние фильтры» с обязательным измерением температуры. Также остается в силе требование носить защитные маски и перчатки для сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, и обслуживающего персонала, пишет «Свободная пресса». Кроме того, в образовательных учреждениях запрещено проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях с привлечением представителей других организаций.
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