Онищенко: Не вижу необходимости вакцинировать детей от коронавируса
По словам врача-эпидемиолога, дети сейчас не являются группой риской, в отличие от старшего поколения.
На данный момент нет необходимости вакцинировать детей от коронавируса, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Я не вижу необходимости вакцинировать детей. Нынешняя эпидемиологическая ситуация не дает нам таких оснований. Уже почти три года прошло с появления коронавируса, и дети у нас, слава Богу, пока не являются группой риской, в отличие от старшего поколения. Оно должно ревакцинироваться и соблюдать ограничения, в том числе масочный режим», - отметил он.
Америка не справилась с коронавирусом, теперь ситуация с оспой обезьян выходит из-под контроля, заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru