Онищенко: Не вижу необходимости вакцинировать детей от коронавируса

По словам врача-эпидемиолога, дети сейчас не являются группой риской, в отличие от старшего поколения. 

На данный момент нет необходимости вакцинировать детей от коронавируса, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Я не вижу необходимости вакцинировать детей. Нынешняя эпидемиологическая ситуация не дает нам таких оснований. Уже почти три года прошло с появления коронавируса, и дети у нас, слава Богу, пока не являются группой риской, в отличие от старшего поколения. Оно должно ревакцинироваться и соблюдать ограничения, в том числе масочный режим», - отметил он.

Америка не справилась с коронавирусом, теперь ситуация с оспой обезьян выходит из-под контроля, заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоВакцинацияДети
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры