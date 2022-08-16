Онищенко: Не вижу необходимости вакцинировать детей от коронавируса

На данный момент нет необходимости вакцинировать детей от коронавируса, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Я не вижу необходимости вакцинировать детей. Нынешняя эпидемиологическая ситуация не дает нам таких оснований. Уже почти три года прошло с появления коронавируса, и дети у нас, слава Богу, пока не являются группой риской, в отличие от старшего поколения. Оно должно ревакцинироваться и соблюдать ограничения, в том числе масочный режим», - отметил он.

Америка не справилась с коронавирусом, теперь ситуация с оспой обезьян выходит из-под контроля, заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

