Центр Гамалеи: летальность от коронавируса снизилась и находится на уровне 0,33%

Летальность от COVID-19 в мире в настоящее время составляет 0,33%, сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Роспотребнадзор: заразиться коронавирусом можно от рыбы и морепродуктов

По его словам, по сравнению с началом эпидемии этот показатель упал в 15 раз. В некоторых странах летальность достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире этот показатель был около 5%.

Сегодня более половины всех случаев заболевания коронавирусом приходится на США, Индию, Францию, Бразилию, Германию, Великобританию, Южную Корею и Италию.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последние четыре недели число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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