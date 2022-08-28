Центр Гамалеи: летальность от коронавируса снизилась и находится на уровне 0,33%

По его словам, по сравнению с началом эпидемии этот показатель упал в 15 раз. В некоторых странах летальность достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире этот показатель был около 5%.

Сегодня более половины всех случаев заболевания коронавирусом приходится на США, Индию, Францию, Бразилию, Германию, Великобританию, Южную Корею и Италию.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последние четыре недели число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%.

