Можно предотвратить? Академик Онищенко назвал основные причины развития онкологии

Курение, инфекции, алкоголь, ожирение и малоподвижный образ жизни — эти факторы формируют значительную долю онкологической статистики, сказал НСН Геннадий Онищенко.

Почти половину случаев онкологических заболеваний можно предотвратить, заявил в пресс-центре НСН академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«Согласно имеющимся данным, порядка 40% всех случаев онкологических заболеваний потенциально предотвратимы. Одним из ключевых факторов риска является курение — на его долю приходится 15% случаев. Второе место по значимости занимают инфекционные агенты, в частности вирусы гепатита B и гепатита С. Доказана вирусная этиология рака шейки матки. Третье место в структуре факторов риска отводится употреблению алкоголя, четвёртое — ожирению. Существенное влияние также оказывает выраженный дефицит физической активности. При минимизации или исключении указанных факторов риска возможно снижение заболеваемости онкологическими патологиями среди мужского населения на 45%, среди женского — на 30%», — сказал собеседник НСН.

Ранее онколог развеял три популярных мифа о раке кожи, в частности, что это заболевание связано с болью, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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