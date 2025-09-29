Гинеколог Милютина: Женщины стали чаще обращаться за донорской спермой
За последние 10 лет россиянки в три-четыре раза чаще стали обращаться в банки спермы, чтобы родить ребенка и потом воспитывать его самостоятельно, сказала в пресс-центре НСН Мария Милютина.
Сегодня россиянки все чаще сталкиваются с проблемой поиска мужчины для рождения детей, заявила в пресс-центре НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила брать пример с Москвы и открывать по всей стране не только женские, но и мужские консультации. Она подчеркнула, что еще не встречала зданий, где было бы написано «мужская консультация» и отметила растущий уровень бесплодия. Кроме того, сегодня в России наблюдается гендерный перекос: доля женщин составляет 63%, а мужчин – 37%. Милютина отметила, что женщины все чаще вынуждены обращаться в банки спермы, чтобы родить ребенка и потом воспитывать его самостоятельно.
«Очень много девушек, которые обращаются к донорским материалам спермы из-за того, что не могут найти мужчину, с которым можно было бы родить ребенка. Это тренд последних лет. Если сравнивать с 10-летней давностью, то рост спроса составляет три-четыре раза. Здесь от мужчин многое зависит. Нам бы очень хотелось, чтобы желание родить ребенка у мужчин было бы таким же сильным, как и у женщин. Очень многие не могут найти себе партнера для ребенка, при этом женщины могут состоять в гражданском или даже официальном браке. Но иногда муж не хочет детей. Женщины иногда даже замораживают яйцеклетки, чтобы родить позже. Это сейчас не редкость», — сказала собеседница НСН.
Ранее Милютина в пресс-центре НСН призвала женщин не затягивать с планированием родов, ведь после 38 лет качество яйцеклеток начинает ухудшаться.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Театр — дело коллективное»: Машков раскрыл истинный смысл премии «Золотая Маска»
- Минфин предложил повысить НДФЛ для иноагентов до 30%
- Гинеколог Милютина: Женщины стали чаще обращаться за донорской спермой
- Член Общественной палаты заявил о тренде на переезд в село
- Путин подписал указ об осеннем призыве 2025 года
- Генерал Бижев: Трамп не рискнет поставлять Украине дальнобойные «Томагавки»
- ЕК не планирует конфисковывать российские активы для кредита Украине
- Гинеколог Милютина: Каждая пятая пара страдает бесплодием
- В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ
- Гинеколог Милютина: В 40 лет у 20% женщин начнется климакс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru