Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила брать пример с Москвы и открывать по всей стране не только женские, но и мужские консультации. Она подчеркнула, что еще не встречала зданий, где было бы написано «мужская консультация» и отметила растущий уровень бесплодия. Кроме того, сегодня в России наблюдается гендерный перекос: доля женщин составляет 63%, а мужчин – 37%. Милютина отметила, что женщины все чаще вынуждены обращаться в банки спермы, чтобы родить ребенка и потом воспитывать его самостоятельно.

«Очень много девушек, которые обращаются к донорским материалам спермы из-за того, что не могут найти мужчину, с которым можно было бы родить ребенка. Это тренд последних лет. Если сравнивать с 10-летней давностью, то рост спроса составляет три-четыре раза. Здесь от мужчин многое зависит. Нам бы очень хотелось, чтобы желание родить ребенка у мужчин было бы таким же сильным, как и у женщин. Очень многие не могут найти себе партнера для ребенка, при этом женщины могут состоять в гражданском или даже официальном браке. Но иногда муж не хочет детей. Женщины иногда даже замораживают яйцеклетки, чтобы родить позже. Это сейчас не редкость», — сказала собеседница НСН.

Ранее Милютина в пресс-центре НСН призвала женщин не затягивать с планированием родов, ведь после 38 лет качество яйцеклеток начинает ухудшаться.

