Альянс фармацевтов оценил уровень лекарственного суверенитета России

В России уже появились альтернативы практически всем иностранным препаратам, заявила Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

Российские лекарства существуют почти для всех групп препаратов, это даже позволило снизить цены на них, рассказала директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

Осенью 2025 года наступят серьезные изменения для фармацевтической отрасли. С 1 сентября вступает в силу новый административный регламент, который ужесточает требования к фармацевтам и провизорам. Теперь их профессиональная обязанность — не только отпустить нужный покупателю препарат, но и информировать о наличии более дешёвых российских аналогов. Преснякова отметила, что во всех аптеках уже идет импортозамещение.

«У нас идет политика лекарственного суверенитета, и она реализуется успешной. Практически в каждой группе препаратов есть российские дженерики. Отечественных альтернатив может не быть только в случае, если оригинальный препарат применяется в очень сложных клинических случаях, и поэтому его тяжело воспроизвести, но наше производство настроено очень четко, чтобы всех заместить. Но здесь есть еще один фактор: покупателей часто волнует, что они не могут найти ту торговую марку, к которой уже привыкли, например в антибиотиках или препаратах против гипертонии. Это не значит, что у нас их нет — есть другие, которые пришли им на смену. Очень много воспроизведено, и процесс продолжается — мы даже снизили цены на 330 веществ, потому что стали производить их в России», — заключила она.

