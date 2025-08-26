Российские лекарства существуют почти для всех групп препаратов, это даже позволило снизить цены на них, рассказала директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

Осенью 2025 года наступят серьезные изменения для фармацевтической отрасли. С 1 сентября вступает в силу новый административный регламент, который ужесточает требования к фармацевтам и провизорам. Теперь их профессиональная обязанность — не только отпустить нужный покупателю препарат, но и информировать о наличии более дешёвых российских аналогов. Преснякова отметила, что во всех аптеках уже идет импортозамещение.