«Указаний пока нет»: Академик Покровский советует вакцинироваться от ковида

«Рост заболеваемости в сентябре характерен для всех сезонных заболеваний: люди все съезжаются, сбиваются в коллективы и начинают передавать там вирус, который где-то приобрели. Некоторые ученые полагают, что коронавирус еще не приобрел некой сезонности, так как отмечаются эпидемические подъемы в разные периоды времени. Роспотребнадзор контролирует ситуацию. В зависимости от изменения ситуации, ведомство будет рассылать рекомендации. Пока не было указания о массовой вакцинации, есть рекомендации вакцинироваться людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями. Нам всем остается следить за развитием ситуации и внимательно прислушиваться к рекомендациям официальных органов», - сказал собеседник НСН.

По его словам, пока нет свидетельств того, что новый штамм коронавируса «пирола», который зарегистрирован уже в более чем 10 странах, включая Швецию, США, Израиль и Данию, опаснее предыдущих вариантов ковида.

«Пирола» - разновидность «омикрона». В последнее время появилось несколько таких штаммов, которым приписывали повышенную заразность, но пока нет данных, что заболеваемость различными штаммами «омикрона» протекает как-то тяжелее», - уточнил специалист.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью «Радиоточке НСН» указала на обязанность государства финансировать закупку вакцин от коронавируса в регионах.

