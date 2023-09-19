«Указаний пока нет»: Академик Покровский советует вакцинироваться от ковида
Пока не было указания о массовой вакцинации, есть рекомендации вакцинироваться людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями, заявил НСН академик Покровский.
Роспотребнадзор еще не рассылал указания о массовой вакцинации, однако рекомендуется вакцинироваться людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями, сказал НСН заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
«Рост заболеваемости в сентябре характерен для всех сезонных заболеваний: люди все съезжаются, сбиваются в коллективы и начинают передавать там вирус, который где-то приобрели. Некоторые ученые полагают, что коронавирус еще не приобрел некой сезонности, так как отмечаются эпидемические подъемы в разные периоды времени. Роспотребнадзор контролирует ситуацию. В зависимости от изменения ситуации, ведомство будет рассылать рекомендации. Пока не было указания о массовой вакцинации, есть рекомендации вакцинироваться людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями. Нам всем остается следить за развитием ситуации и внимательно прислушиваться к рекомендациям официальных органов», - сказал собеседник НСН.
По его словам, пока нет свидетельств того, что новый штамм коронавируса «пирола», который зарегистрирован уже в более чем 10 странах, включая Швецию, США, Израиль и Данию, опаснее предыдущих вариантов ковида.
«Пирола» - разновидность «омикрона». В последнее время появилось несколько таких штаммов, которым приписывали повышенную заразность, но пока нет данных, что заболеваемость различными штаммами «омикрона» протекает как-то тяжелее», - уточнил специалист.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью «Радиоточке НСН» указала на обязанность государства финансировать закупку вакцин от коронавируса в регионах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru