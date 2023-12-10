Ударить по больному: В России рассказали о подорожании лекарств

А вот акциз на спирт, в том числе медицинский, в 2024 году могут распространить на весь производимый в России спирт, дополнительные поступления в бюджет оцениваются на уровне от 15 миллиардов до 20 миллиардов рублей, но сроки реализации идеи зависят от проработки механизма, который позволит избежать удорожания лекарств, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов.



Акциз на спирт взвинтит цены на целые категории лекарственных препаратов, включая валерьянку, боярышник и антисептические жидкости, заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в интервью НСН.

«На абсолютное большинство лекарственных препаратов это не повлияет, но есть определенные категории, на которые влияние будет заметным. Это любые спиртосодержащие препараты – настойки, валерьянка, боярышник, растворы. Есть еще обширный пласт продуктов – антисептические жидкости, которые гражданами применяются не только для дезинфекции, но и для опьяняющего эффекта. В этих сегментах цены вырастут достаточно ощутимо – на уровне десятков процентов», - рассказал он.