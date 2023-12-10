Ударить по больному: В России рассказали о подорожании лекарств
Цена на лекарства зависит от тары, акцизов на спирт, лицензирования продаж отдельных видов препаратов.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не увидела серьезного роста цен на сосудосуживающие лекарства в виде спреев и капель.
А вот акциз на спирт, в том числе медицинский, в 2024 году могут распространить на весь производимый в России спирт, дополнительные поступления в бюджет оцениваются на уровне от 15 миллиардов до 20 миллиардов рублей, но сроки реализации идеи зависят от проработки механизма, который позволит избежать удорожания лекарств, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов.
Акциз на спирт взвинтит цены на целые категории лекарственных препаратов, включая валерьянку, боярышник и антисептические жидкости, заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в интервью НСН.
«На абсолютное большинство лекарственных препаратов это не повлияет, но есть определенные категории, на которые влияние будет заметным. Это любые спиртосодержащие препараты – настойки, валерьянка, боярышник, растворы. Есть еще обширный пласт продуктов – антисептические жидкости, которые гражданами применяются не только для дезинфекции, но и для опьяняющего эффекта. В этих сегментах цены вырастут достаточно ощутимо – на уровне десятков процентов», - рассказал он.
Кроме того, в ассортименте российских аптек сокращается число сильнодействующих психотропных лекарств, которые подлежат предметно-количественному учету. Это следует из данных онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», а также сервиса по поиску препаратов в приложении «Честный знак». Так, по состоянию на 17 ноября препарат против эпилепсии «Фризиум» французской Sanofi был доступен лишь в 56 аптеках на всю страну, причем в Москве только в двух.
Многие коммерческие аптеки начали отказываться от продажи сильнодействующих психотропных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, из-за жестких условий их реализации, заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в интервью НСН.
«Это связано с достаточно жесткими условиями реализации и контроля препаратов этой группы. Во-первых, получение специальной лицензии и разрешительных документов. Кроме того, аптекам необходимо организовать специальное помещение для их хранения, заключить договор на охрану, совершать отпуск, соблюдая все нормы контроля и отчетности, иногда задвоенные и затроенные. Аптечные организации, имеющие лицензию на наркотики, относятся к организациям так называемой «высокой степени риска», что увеличивает частоту проверок. Если раньше их проверяли раз в пять лет, то теперь раз в два года», - сказала Преснякова.
Скачков цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП) в России из-за валютных колебаний не ожидается. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«С начала года на 1,6% выросли цены на препараты из перечня ЖНВЛП, что ниже уровня инфляции», — рассказал глава Минздрава в беседе с РИА Новости.
Мурашко подчеркнул, что цены на жизненно необходимые препараты регулируются, пишет «Свободная пресса». В связи с этим скачков стоимости таких лекарств не ожидается.
Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в интервью НСН заявил, что повышение стоимости стеклотары не приведет к сильному подорожанию лекарств. По его словам, речь идет об изменении цен на лекарства в пределах нескольких процентов, при необходимости такую политику согласует Федеральная антимонопольная служба, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru