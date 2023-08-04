«Настойки и антисептики»: акциз на этанол приведет к росту цен в аптеках
Зачастую настойки и антисептики используются не по назначению, а в целях получения опьяняющего эффекта, заявил НСН эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.
Директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с НСН заявил, что в России серьезно подорожают спиртосодержащие настойки и антисептики.
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что жизненно важные лекарства могут подорожать в России на 70%. Рост цен связан с введением акциза на этаноловый спирт, который содержится, например, в бромгексине, корвалоле и этопозиде, отмечало издание.
«Подорожают препараты, где спирт занимает значимую долю от общего объема. В первую очередь подорожают различные настойки, спиртосодержащие антисептические средства и так далее. Зачастую такие препараты используются не по назначению, а в целях получения опьяняющего эффекта. "Боярышники" всякие, "пионы" и так далее. В корвалоле, бромгексине содержание спирта не такое уж высокое, так что повышение цены будет относительно незаметным. Если такие препараты и изменятся в цене, то на небольшую величину», - сказал собеседник НСН.
По его словам, этаноловый спирт, на который планируют ввести акциз используется в производстве фармсубстанций.
«В производстве фармацевтических субстанций часто используется этанол. Российское сырье практически не применяется, все в основном импортное. По большому счету, влияние этих акцизов скажется на рынке готовых лекарств и препаратов», - отметил Беспалов.
Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее признавала, что зависимость России от ряда иностранных препаратов на данный момент сохраняется, передает «Радиоточка НСН».
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