«Настойки и антисептики»: акциз на этанол приведет к росту цен в аптеках

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что жизненно важные лекарства могут подорожать в России на 70%. Рост цен связан с введением акциза на этаноловый спирт, который содержится, например, в бромгексине, корвалоле и этопозиде, отмечало издание.

«Подорожают препараты, где спирт занимает значимую долю от общего объема. В первую очередь подорожают различные настойки, спиртосодержащие антисептические средства и так далее. Зачастую такие препараты используются не по назначению, а в целях получения опьяняющего эффекта. "Боярышники" всякие, "пионы" и так далее. В корвалоле, бромгексине содержание спирта не такое уж высокое, так что повышение цены будет относительно незаметным. Если такие препараты и изменятся в цене, то на небольшую величину», - сказал собеседник НСН.

По его словам, этаноловый спирт, на который планируют ввести акциз используется в производстве фармсубстанций.

«В производстве фармацевтических субстанций часто используется этанол. Российское сырье практически не применяется, все в основном импортное. По большому счету, влияние этих акцизов скажется на рынке готовых лекарств и препаратов», - отметил Беспалов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее признавала, что зависимость России от ряда иностранных препаратов на данный момент сохраняется, передает «Радиоточка НСН».

