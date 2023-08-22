Вирусолог: Отсутствие «Зепатира» в России не будет иметь существенного значения
Прекращение поставок препарата от гепатита C «Зепатир» не будет иметь существенного значения для пациентов, считает заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Об этом эксперт рассказал в беседе с NEWS.ru.
Ранее производитель лекарства, американская фармкомпания MSD, приняла решение прекратить поставки «Зепатира» в РФ. На препарат приходится около 20% госзакупок средств от гепатита С.
Как отметил Покровский, отсутствие «Зепатира» на рынке не будет иметь существенного значения.
«Сейчас болезнь полностью излечивается приемом специальных лекарств, убивающих вирус гепатита С ... Выбор таких препаратов сейчас очень широкий, есть и отечественные, отмечается конкуренция, большое разнообразие в отношении "цена — качество — эффективность". "Зепатир" не является в этой конкуренции лидером», — подчеркнул эксперт.
Покровский также указал, что число пациентов с гепатитом С в России оценивается в несколько миллионов человек. Специалист напомнил, что заболевание представляет серьезную опасность, так как может привести к циррозу или раку печени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru