Вирусолог: Отсутствие «Зепатира» в России не будет иметь существенного значения

Ранее производитель лекарства, американская фармкомпания MSD, приняла решение прекратить поставки «Зепатира» в РФ. На препарат приходится около 20% госзакупок средств от гепатита С.

Как отметил Покровский, отсутствие «Зепатира» на рынке не будет иметь существенного значения.

«Сейчас болезнь полностью излечивается приемом специальных лекарств, убивающих вирус гепатита С ... Выбор таких препаратов сейчас очень широкий, есть и отечественные, отмечается конкуренция, большое разнообразие в отношении "цена — качество — эффективность". "Зепатир" не является в этой конкуренции лидером», — подчеркнул эксперт.

Покровский также указал, что число пациентов с гепатитом С в России оценивается в несколько миллионов человек. Специалист напомнил, что заболевание представляет серьезную опасность, так как может привести к циррозу или раку печени.

