Собянин: Производство лекарств в Москве выросло на 47,6% за восемь месяцев

По оценке Собянина, положительная динамика стала результатом значительной системной поддержки производителей со стороны города, в том числе, речь идёт об офсетных контрактах. В медицинской сфере сейчас действуют девять таких соглашений в Москве.

Офсетный контракт представляет собой долгосрочный договор поставки, по которому поставщик принимает на себя инвестиционные обязательства, а город обязуется закупать его продукцию.

В целом городские программы включают больше 20 мер поддержки компаний, в том числе субсидии и целевые займы. Подобрать необходимый вариант и подать заявку можно на инвестиционном портале Москвы (investmoscow.ru).

