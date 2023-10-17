Собянин: Производство лекарств в Москве выросло на 47,6% за восемь месяцев
Производство лекарственных препаратов в российской столице увеличилось на 47,6% за восемь месяцев текущего года. Такую статистику обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как уточнил градоначальник, в городе сейчас насчитывается более 200 предприятий, которые производят лекарства и изделия медицинского назначения. С января по август производители поставили заказчикам продукцию на 157 с лишним миллиардов рублей.
По оценке Собянина, положительная динамика стала результатом значительной системной поддержки производителей со стороны города, в том числе, речь идёт об офсетных контрактах. В медицинской сфере сейчас действуют девять таких соглашений в Москве.
Офсетный контракт представляет собой долгосрочный договор поставки, по которому поставщик принимает на себя инвестиционные обязательства, а город обязуется закупать его продукцию.
В целом городские программы включают больше 20 мер поддержки компаний, в том числе субсидии и целевые займы. Подобрать необходимый вариант и подать заявку можно на инвестиционном портале Москвы (investmoscow.ru).
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