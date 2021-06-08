В центре Гамалеи раскрыли детали ревакцинации после «Спутника V»

По словам Анатолия Суслова, повторно вакцинироваться можно и другими препаратами, но в среднем в течение года после первой прививки такой необходимости нет.

В течение года после прививки от коронавируса «Спутником V» ревакцинация не нужна, а после этого срока можно пройти её с использованием других вакцин, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» завлабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Суслов.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев допустил, что россиянам, привившимся от коронавируса вакциной «Спутник V», может понадобиться ревакцинация вакцинами «КовиВак» или «ЭпиВакКорона».

Минздрав: Привившимся «Спутником V» может понадобиться ревакцинация другой вакциной
«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы ревакцинироваться. Это обычная практика при получении антител. Здесь нет никаких препятствий, но, если специальных исследований нет, утверждать о такой необходимости на 100% нельзя. Эти вакцины совсем разные по принципу действия и своим конструкциям. Однако это не противоречит тому, чтобы прививаться разными вакцинами. По крайней мере, год (после первого вакцинирования – прим. НСН) не надо будет ревакцинироваться. Это зависит от того, какой уровень антител и какой ответ. При сроке больше года, наверное, можно. Может быть, более эффективно использовать что-то другое, хотя мишень все равно та же. Но реальную ситуацию могут показать только исследования, а пока все это предположения», - сказал Суслов.

При этом он сказал, что не слышал о подобных исследованиях.

«Чтобы знать, насколько важна ревакцинация, надо иметь соответствующие исследования. Я пока не слышал об исследованиях по ревакцинации. Что касается разных вакцин, это как разные девианты (вариации - прим. НСН) использовать. Для вакцин всегда используются девианты, чтобы усилить ответ – они не специфические, но ответ усиливают. Здесь тоже может быть эффект не специфический. Это не противоречит основному принципу иммунологии о том, что допустимо усиление. Для конкретной вакцины нужно проводить исследования. И, если их проводят, то это очень хорошо», - отметил завлабораторией Центра Гамалеи, в котором разрабатывали вакцину «Спутник V».

Суслов также призвал россиян не паниковать и высказался за обязательную вакцинацию.

«Никакой паники быть не должно. А вот то, что сейчас действительно надо, это обязательная вакцинация. Это необходимо, поскольку чем больше населения вакцинируется, тем спокойнее будем жить. И все эти паники по поводу того, что там якобы какие-то ужасные последствия, все это выдумано и высосано из пальца», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Пока исследования насчет ревакцинации другими препаратами продолжаются, заявил во вторник в Госдуме замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россиянам не нужно выбирать, каким препаратом привиться, надо лишь решиться на вакцинацию. Так он прокомментировал появление вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова в гражданском обороте в Москве.

«Это моя мечта». Гинцбург готов к работе над единой всемирной вакциной против COVID

Со своей стороны, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что всегда мечтал, чтобы ученые всего мира объединились вокруг создания единой вакцины против COVID.

«Спутник V» - первая в мире вакцина от коронавируса. Кроме нее, российские ученые разработали препараты «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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