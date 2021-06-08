В центре Гамалеи раскрыли детали ревакцинации после «Спутника V»

«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы ревакцинироваться. Это обычная практика при получении антител. Здесь нет никаких препятствий, но, если специальных исследований нет, утверждать о такой необходимости на 100% нельзя. Эти вакцины совсем разные по принципу действия и своим конструкциям. Однако это не противоречит тому, чтобы прививаться разными вакцинами. По крайней мере, год (после первого вакцинирования – прим. НСН) не надо будет ревакцинироваться. Это зависит от того, какой уровень антител и какой ответ. При сроке больше года, наверное, можно. Может быть, более эффективно использовать что-то другое, хотя мишень все равно та же. Но реальную ситуацию могут показать только исследования, а пока все это предположения», - сказал Суслов.

При этом он сказал, что не слышал о подобных исследованиях.

«Чтобы знать, насколько важна ревакцинация, надо иметь соответствующие исследования. Я пока не слышал об исследованиях по ревакцинации. Что касается разных вакцин, это как разные девианты (вариации - прим. НСН) использовать. Для вакцин всегда используются девианты, чтобы усилить ответ – они не специфические, но ответ усиливают. Здесь тоже может быть эффект не специфический. Это не противоречит основному принципу иммунологии о том, что допустимо усиление. Для конкретной вакцины нужно проводить исследования. И, если их проводят, то это очень хорошо», - отметил завлабораторией Центра Гамалеи, в котором разрабатывали вакцину «Спутник V».

Суслов также призвал россиян не паниковать и высказался за обязательную вакцинацию.

«Никакой паники быть не должно. А вот то, что сейчас действительно надо, это обязательная вакцинация. Это необходимо, поскольку чем больше населения вакцинируется, тем спокойнее будем жить. И все эти паники по поводу того, что там якобы какие-то ужасные последствия, все это выдумано и высосано из пальца», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Пока исследования насчет ревакцинации другими препаратами продолжаются, заявил во вторник в Госдуме замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россиянам не нужно выбирать, каким препаратом привиться, надо лишь решиться на вакцинацию. Так он прокомментировал появление вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова в гражданском обороте в Москве.