В центре Гамалеи раскрыли детали ревакцинации после «Спутника V»
По словам Анатолия Суслова, повторно вакцинироваться можно и другими препаратами, но в среднем в течение года после первой прививки такой необходимости нет.
В течение года после прививки от коронавируса «Спутником V» ревакцинация не нужна, а после этого срока можно пройти её с использованием других вакцин, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» завлабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Суслов.
Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев допустил, что россиянам, привившимся от коронавируса вакциной «Спутник V», может понадобиться ревакцинация вакцинами «КовиВак» или «ЭпиВакКорона».
«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы ревакцинироваться. Это обычная практика при получении антител. Здесь нет никаких препятствий, но, если специальных исследований нет, утверждать о такой необходимости на 100% нельзя. Эти вакцины совсем разные по принципу действия и своим конструкциям. Однако это не противоречит тому, чтобы прививаться разными вакцинами. По крайней мере, год (после первого вакцинирования – прим. НСН) не надо будет ревакцинироваться. Это зависит от того, какой уровень антител и какой ответ. При сроке больше года, наверное, можно. Может быть, более эффективно использовать что-то другое, хотя мишень все равно та же. Но реальную ситуацию могут показать только исследования, а пока все это предположения», - сказал Суслов.
При этом он сказал, что не слышал о подобных исследованиях.
«Чтобы знать, насколько важна ревакцинация, надо иметь соответствующие исследования. Я пока не слышал об исследованиях по ревакцинации. Что касается разных вакцин, это как разные девианты (вариации - прим. НСН) использовать. Для вакцин всегда используются девианты, чтобы усилить ответ – они не специфические, но ответ усиливают. Здесь тоже может быть эффект не специфический. Это не противоречит основному принципу иммунологии о том, что допустимо усиление. Для конкретной вакцины нужно проводить исследования. И, если их проводят, то это очень хорошо», - отметил завлабораторией Центра Гамалеи, в котором разрабатывали вакцину «Спутник V».
Суслов также призвал россиян не паниковать и высказался за обязательную вакцинацию.
«Никакой паники быть не должно. А вот то, что сейчас действительно надо, это обязательная вакцинация. Это необходимо, поскольку чем больше населения вакцинируется, тем спокойнее будем жить. И все эти паники по поводу того, что там якобы какие-то ужасные последствия, все это выдумано и высосано из пальца», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Пока исследования насчет ревакцинации другими препаратами продолжаются, заявил во вторник в Госдуме замминистра здравоохранения Олег Гриднев.
Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россиянам не нужно выбирать, каким препаратом привиться, надо лишь решиться на вакцинацию. Так он прокомментировал появление вакцины «КовиВак» центра имени Чумакова в гражданском обороте в Москве.
Со своей стороны, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что всегда мечтал, чтобы ученые всего мира объединились вокруг создания единой вакцины против COVID.
«Спутник V» - первая в мире вакцина от коронавируса. Кроме нее, российские ученые разработали препараты «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 977 / сут.
Умерли
124 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 883 / сут.
- В России написали книгу о Викторе Буте
- Макрон получил пощёчину на встрече с гражданами. Видео
- МВД: Подростки в Волжском стреляли друг в друга, снимая видео
- Володин предложил законодательно закрепить добровольную вакцинацию от COVID-19
- Глава СПЧ заявил, что будет добиваться экстрадиции Сапеги в Россию
- Forbes назвал самые прибыльные российские компании по итогам 2020 года
- В Киеве рассказали об «адекватных правках» в релиз о разговоре Зеленского с Байденом
- В России за май удвоилось число сайтов, торгующих поддельными авиабилетами
- Останки двух человек так и не обнаружили после катастрофы рейса MH17
- «Ошибка 503». Мировой сбой интернета обрушил сайты ведущих СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru