Вирусолог рассказал, когда наступит конец пандемии коронавируса

Конец пандемии коронавируса может наступить после снижения активности нового штамма «дельта». Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Начало конца должно лежать в «дельте». Когда «дельта» поддастся и начнет падать, вот здесь мы сможем говорить о начале конца коронавируса», - рассказал Альштейн в беседе с «Радио 1».

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Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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