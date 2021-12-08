«Вектор»: коронавирусы могут прорваться из мира животных

По его словам, коронавирусы — группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров. «Мы должны понимать, что такое может происходить в обозримом будущем, и быть к этому готовы», — заявил эксперт.

Говоря о том, ждут ли людей новые коронавирусные эпидемии, Семенов заявил, что возбудитель COVID-19 - это третий за последние 20 лет коронавирус, успешно прорвавшийся к людям.

Напомним, ученые из Великобритании выяснили, что люди с такими психотическими расстройствами, как шизофрения, в пять раз чаще умирают от COVID-19 и в три раза чаще подвергаются госпитализации в медучреждения. Также выяснилось, что у граждан с психическими заболеваниями чаще возникают проблемы и с физическим здоровьем.

