«Вектор»: коронавирусы могут прорваться из мира животных
Еще несколько групп коронавирусов в недалеком будущем могут прорваться из мира животных к людям, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александра Семенова.
По его словам, коронавирусы — группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров. «Мы должны понимать, что такое может происходить в обозримом будущем, и быть к этому готовы», — заявил эксперт.
Говоря о том, ждут ли людей новые коронавирусные эпидемии, Семенов заявил, что возбудитель COVID-19 - это третий за последние 20 лет коронавирус, успешно прорвавшийся к людям.
Напомним, ученые из Великобритании выяснили, что люди с такими психотическими расстройствами, как шизофрения, в пять раз чаще умирают от COVID-19 и в три раза чаще подвергаются госпитализации в медучреждения. Также выяснилось, что у граждан с психическими заболеваниями чаще возникают проблемы и с физическим здоровьем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru