Ученый объяснил рост антител IgM формированием «длинного COVID»

Увеличение количества антител IgM в организме после перенесенного коронавируса может сигнализировать о развитии «длинного COVID», считает биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш. Об этом он заявил в беседе с «Радио России».

Специалист пояснил, что уровень антител IgM растет во время болезни и снижается после заболевания. При этом уровень антител IgG наоборот увеличивается. Хотя эта категория антител должна обеспечивать длительную защиту человека, Кулиш заявил, что рост антител IgG – это повод срочно обратиться за медицинской помощью.