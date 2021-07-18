Ученый объяснил рост антител IgM формированием «длинного COVID»

Увеличение количества антител IgM в организме после перенесенного коронавируса может сигнализировать о развитии «длинного COVID», считает биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш. Об этом он заявил в беседе с «Радио России».

Специалист пояснил, что уровень антител IgM растет во время болезни и снижается после заболевания. При этом уровень антител IgG наоборот увеличивается. Хотя эта категория антител должна обеспечивать длительную защиту человека, Кулиш заявил, что рост антител IgG – это повод срочно обратиться за медицинской помощью.

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«Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, <…> вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать», — сказал Кулиш.

Как отметил биотехнолог, в его практике встречались пациенты, у которых антитела IgM повышались через 8-9 месяцев после перенесенного COVID-19.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал последствия постоянной ревакцинации от COVID-19. Иммунитет не испытывает сверхнагрузок от ревакцинации человека против коронавирусной инфекции, пишет «Московский комсомолец».

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