Иммунолог объяснил, почему против дельта-штамма COVID нужно много антител
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, как иммунитет реагирует на повторный контакт с вирусом.
У переболевших коронавирусом из-за контактов с больными могут происходить скачки антител, но риск повторных заражений не исключен - организм может отреагировать по-разному, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Ранее вирусолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев сообщил, что переболевшие COVID-19 могут повысить свой уровень антител при контакте с больным.
«Я могу подтвердить слова своего коллеги. Некоторые повторно заболевают в легкой форме, становятся вирусоносителями, некоторые вообще никак не реагируют, а титр антител у них повышается. Я такие случаи наблюдал в своей практике. Недавно совсем как раз пациент приходил с прививкой, был относительно низкий уровень антител, потом вдруг уровень повысился, хотя никаких симптомов не было. Скорее всего, был контакт, иммунная система сработала, атаку отразила и, соответственно, антитела повысились. Некоторые пациенты, которые перенесли коронавирус, болели, у них появился какой-то уровень антител, потом этот уровень антител почти исчез, потом снова появился. Это как раз говорит о том, что был контакт, они не заболели, но их иммунная система среагировала. Но я подчеркну, что в таком случае необходимо делать тест в одной и той же лаборатории, на одном и том же типе тест-системы, тогда это сопоставимо между собой», - рассказал Болибок.
Иммунолог подчеркнул, что наличие антител уже говорит о появлении клеточного иммунитета, но для защиты от новых штаммов имеют значения именно антитела.
«Отклик в виде антител – это доказательство того, что клетки иммунной системы распознали вирус, отразили его и выделили новую порцию антител. Появление антител говорит о том, что у вас обязательно появился клеточный иммунитет. Клеточный иммунитет гораздо лучше распознает разные типы вирусов, штаммов, потому что клетки немножко по-другому работают. Но для того, чтобы противостоять штамму «дельта» и «дельта плюс», нужен именно высокий титр антител, потому что антитела срабатывают моментально, а клетке нужно время, чтобы она поняла, что ей нужно с вирусом бороться. Проблема в том, что у нас до сих пор нет эталона, общего международного эталона для того, чтобы измерять уровень антител. Мы знаем, что у человека есть определенный уровень антител, но не знаем, является ли этот уровень абсолютно защитным, защитным до определенной степени или человек вообще уже не защищен», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Именно поэтому гражданам не нужно заниматься изучением уровня антител и клеточного иммунитета, уверен Болибок. Вместо этого он посоветовал прививаться каждые полгода.
«Есть мнительные люди, которые хотят, чтобы все под контролем было, они проверяют антитела, проверяют клеточный иммунитет. У нас, по-моему, одна лаборатория московская это делает, и сейчас коммерческие лаборатории некоторые тоже подтянулись, там можно сдать тест на клеточные антитела. Он две недели выполняется, насколько я за этим слежу, и это дорого. Исследовать уровень антител и клеточный иммунитет нет никакой необходимости, это научная работа здравоохранения для принятия решений о вакцинации. Гражданам необходимо просто делать вакцину каждые полгода», - подчеркнул он.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что исследования интраназальной вакцины уже ведутся в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- В российских школах появятся уроки по финансовой грамотности
- Председатель Рады подписал закон о коренных народах Украины
- Официальные курсы доллара и евро на пятницу выросли более чем на рубль
- Серхио Рамос стал игроком французского ПСЖ
- Полиция Москвы возбудила первое уголовное дело за использование поддельного QR-кода
- Ввести лицензии на продажу пива предложили в России
- В Москве разрешили посещение зоопарка и площадок в парках
- Премьер Шмыгаль назвал армию Украины мощнейшей в Европе
- Еврокомиссия оштрафовала ряд ведущих автоконцернов на 875 млн евро
- Алентова появилась на церемонии прощания с Меньшовым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru