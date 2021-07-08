Иммунолог объяснил, почему против дельта-штамма COVID нужно много антител

У переболевших коронавирусом из-за контактов с больными могут происходить скачки антител, но риск повторных заражений не исключен - организм может отреагировать по-разному, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее вирусолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев сообщил, что переболевшие COVID-19 могут повысить свой уровень антител при контакте с больным.

«Я могу подтвердить слова своего коллеги. Некоторые повторно заболевают в легкой форме, становятся вирусоносителями, некоторые вообще никак не реагируют, а титр антител у них повышается. Я такие случаи наблюдал в своей практике. Недавно совсем как раз пациент приходил с прививкой, был относительно низкий уровень антител, потом вдруг уровень повысился, хотя никаких симптомов не было. Скорее всего, был контакт, иммунная система сработала, атаку отразила и, соответственно, антитела повысились. Некоторые пациенты, которые перенесли коронавирус, болели, у них появился какой-то уровень антител, потом этот уровень антител почти исчез, потом снова появился. Это как раз говорит о том, что был контакт, они не заболели, но их иммунная система среагировала. Но я подчеркну, что в таком случае необходимо делать тест в одной и той же лаборатории, на одном и том же типе тест-системы, тогда это сопоставимо между собой», - рассказал Болибок.