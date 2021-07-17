Иммунолог назвал последствия постоянной ревакцинации от COVID-19
Иммунитет не испытывает сверхнагрузок от ревакцинации человека против коронавирусной инфекции. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков, пишет «Московский комсомолец».
По его словам, специалисты проводят исследование антитело-зависимое усиления инфекции (АЗУИ).
«По поводу АЗУИ во время этой пандемии было много страхов, однако однократные схемы вакцинации значимых эффектов АЗУИ не выявляли. Как будет при многократных схемах, еще неясно», — пояснил эксперт.
Также Крючков рассказал об изучении эффекта «Т-хелпер-2». Его возникновение может спровоцировать аллергоподобный ответ организма, что опасно для аллергиков.
«Он [эффект] есть у многих вакцин, однако он слабый и возможен только при многократных введениях», — цитирует иммунолога Газета.ru.
При этом, по мнению Крючкова, постоянная ревакцинация, возможно, не станет проблемой для людей. По его мнению, качественные вакцины вызовут улучшение иммунного ответа.
Ранее в интервью Telegrаm-каналу «Радиоточка НСН» президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин раскритиковал доказательства эффективности вакцин от коронавируса.
«У нас все предыдущие двадцать лет рассуждали о том, что должна быть доказательная медицина. С начала эпидемии об этом позабыли и решили, что не нужно приводить доказательства эффективности. Поэтому у нас все opinion-лидеры так называемые, говорящие головы среди профессоров, ведущих специалистов исчезли из средств массовой информации, из общения. У нас в штабах по борьбе с коронавирусом практически нет специалистов, имеющих опыт работы в эпидемиях, там нет инфекционистов, в лучшем случае санитарные врачи, которые хоть и имеют представление о проблеме, но подобного опыта нет», - отметил Гальперин.
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