Вакцина против вируса-мутанта. Эпидемиолог рассказал о русском штамме COVID-19

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН высказал мнение, что в России может быть несколько штаммов коронавируса.

«В России может, даже скорее всего, сформироваться свой штамм. Если будут какие-то локальные особенности, то даже разные штаммы в разных регионах. Это вполне может быть», - сказал Юрин.

Он отметил, что против них может быть бессильна разработанная в России вакцина. «Могут быть такие мутации, что вакцина не будет действовать. Могут быть штаммы с более тяжелым течением. Но, скорее всего, будет наоборот. Течение болезни будет более легкое, но заразность будет повышаться. Обычно так бывает», - пояснил ученый.

Ранее Юрин в эфире НСН рассказал, почему работники промышленных предприятий заражаются COVID-19 чаще других.

