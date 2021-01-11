Вакцина против вируса-мутанта. Эпидемиолог рассказал о русском штамме COVID-19
Эпидемиолог в эфире НСН объяснил, почему в России может быть сразу несколько штаммов коронавируса.
В России может существовать свой уникальный штамм коронавируса. Об этом заявил агентству РИА Новости директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, штаммы COVID-19 с изменёнными свойствами уже есть в Британии, ЮАР и Бразилии. По его мнению, российский штамм коронавируса пока не обнаружен, потому что в России «секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании».
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН высказал мнение, что в России может быть несколько штаммов коронавируса.
«В России может, даже скорее всего, сформироваться свой штамм. Если будут какие-то локальные особенности, то даже разные штаммы в разных регионах. Это вполне может быть», - сказал Юрин.
Он отметил, что против них может быть бессильна разработанная в России вакцина. «Могут быть такие мутации, что вакцина не будет действовать. Могут быть штаммы с более тяжелым течением. Но, скорее всего, будет наоборот. Течение болезни будет более легкое, но заразность будет повышаться. Обычно так бывает», - пояснил ученый.
Ранее Юрин в эфире НСН рассказал, почему работники промышленных предприятий заражаются COVID-19 чаще других.
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