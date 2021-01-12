Иммунолог объяснил, влияют ли особенности «британского» штамма коронавируса на длительность заболевания

Влияют ли особенности «британского» штамма COVID-19 на длительность заболевания, сообщил радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, пока информации о том, повлияют ли особенности нового коронавируса на то, что он дольше останется в организме, нет, так как сроки наблюдений еще не очень большие. При этом Болибок не исключил такую возможность.

По словам врача, болеющие «длительным COVID» продолжают оставаться заразными даже после завершения острой стадии болезни.