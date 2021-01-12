Иммунолог объяснил, влияют ли особенности «британского» штамма коронавируса на длительность заболевания
Влияют ли особенности «британского» штамма COVID-19 на длительность заболевания, сообщил радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, пока информации о том, повлияют ли особенности нового коронавируса на то, что он дольше останется в организме, нет, так как сроки наблюдений еще не очень большие. При этом Болибок не исключил такую возможность.
По словам врача, болеющие «длительным COVID» продолжают оставаться заразными даже после завершения острой стадии болезни.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России может существовать свой уникальный штамм коронавируса, сообщает РИА Новости.
По его словам, штаммы COVID-19 с изменёнными свойствами уже есть в Британии, ЮАР и Бразилии есть свои штаммы, которые выделяют там, «где работают британцы».
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