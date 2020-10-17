Назван фактор, повышающий риск смерти от COVID-19 в 6 раз
Заболевание COVID-19 вслед за перенесенным гриппом в шесть раз повышает риск летального исхода, считают ученые из Ливерпульского университета. Результаты их исследований опубликованы на bioRxiv.
По итогам инфицирования двух групп мышей гриппом и COVID-19, выяснилось, что наиболее тяжело протекало заболевание у группы животных, которые последовательно заразились гриппом, а затем новой коронавирусной инфекцией.
«Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», - отметил Джеймс Стюарт, один из авторов исследования.
У группы мышей с последовательным заражением двумя заболеваниями смертность была в шесть раз выше, отмечает РИА Новости.
Из-за одновременной циркуляции двух инфекций в организме возникает их конкуренция, негативно воздействующая на организм.
Напомним, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России.
«Он будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются. Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится», - заявил специалист.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+14 922 / сут.
Умерли
24 002+279 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 617 / сут.
- Турция выявила новые запасы газа в Черном море
- Компании Москвы планово отчитываются о переводе сотрудников на удаленку
- Назван фактор, повышающий риск смерти от COVID-19 в 6 раз
- На МКС отремонтирована система производства кислорода
- В посольстве РФ в Париже опровергли связь убийцы французского учителя с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru