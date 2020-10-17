Назван фактор, повышающий риск смерти от COVID-19 в 6 раз

Заболевание COVID-19 вслед за перенесенным гриппом в шесть раз повышает риск летального исхода, считают ученые из Ливерпульского университета. Результаты их исследований опубликованы на bioRxiv.

По итогам инфицирования двух групп мышей гриппом и COVID-19, выяснилось, что наиболее тяжело протекало заболевание у группы животных, которые последовательно заразились гриппом, а затем новой коронавирусной инфекцией.

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«Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», - отметил Джеймс Стюарт, один из авторов исследования.

У группы мышей с последовательным заражением двумя заболеваниями смертность была в шесть раз выше, отмечает РИА Новости.

Из-за одновременной циркуляции двух инфекций в организме возникает их конкуренция, негативно воздействующая на организм.

Напомним, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России.

«Он будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются. Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится», - заявил специалист.

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ФОТО: pixabay.com
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