Назван фактор, повышающий риск смерти от COVID-19 в 6 раз

«Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», - отметил Джеймс Стюарт, один из авторов исследования.

У группы мышей с последовательным заражением двумя заболеваниями смертность была в шесть раз выше, отмечает РИА Новости.

Из-за одновременной циркуляции двух инфекций в организме возникает их конкуренция, негативно воздействующая на организм.

Напомним, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России.

«Он будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются. Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится», - заявил специалист.

