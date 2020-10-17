В Минздраве РФ ведут разработку антигенного препарата от коронавируса

Эксперт подчеркнул, что в стране отсутствует специфическое лекарство от инфекции, способное целенаправленно останавливало репликацию вируса. Хаитов заявил, что такой препарат разрабатывает Минздрав России.

«Препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии», — отметил главный аллерголог-иммунолог ведомства.

Академик раскрыл, что препарат проходит стадию испытаний.

Он призвал россиян на этот период следовать рекомендациям Минздрава и соблюдать меры индивидуальной защиты - носить маски и избегать мест скопления людей.

Напомним, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России.

«Он будет продолжаться, поскольку санитарные нормы не выполняются. Катастрофы здесь нет, о волнах прекратите говорить. Сейчас еще грипп присоединится», - заявил специалист.

Онищенко также добавил, что выступает против введения в России жестких ограничений из-за пандемии. Он убежден в их пагубности для здоровья людей и экономики. По мнению Онищенко, у россиян нужно воспитывать осознанное отношение к собственному здоровью и к здоровью окружающих людей.



