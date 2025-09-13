СБУ объявила в розыск сенатора Клишаса

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск члена Совета Федерации России Андрея Клишаса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти.

Согласно материалам СБУ, российского сенатора разыскивают с марта 2022 года. Клишаса заподозрили в «посягательстве на территориальную целостность» Украины, пособничестве и ведении «агрессивной войны».

До этого члена Совфеда внесли в базу украинского сайта «Миротворец», признанного экстремистским, запрещенного и заблокированного в РФ. Клишас числится в ней с февраля 2022 года.

Ранее СБУ объявила в розыск депутата Госдумы, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова.

