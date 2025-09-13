В районе вокзала в Мурманске нашли гражданские дроны
Беспилотники обнаружили в районе железнодорожного вокзала в Мурманске. Об этом сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, близ вокзала Мурманска нашли БПЛА-мультикоптеры, «по внешнему виду - гражданские». У властей Мурманска не было данных о разрешениях на полеты аппаратов.
«Опасность миновала. Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме», - написал позднее Чибис.
Глава региона поблагодарил правоохранителей за оперативную работу.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинские беспилотники обнаружили и уничтожили в Шелковском и Надтеречном районах региона.
