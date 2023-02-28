Ученые рассказали об оптимальной продолжительности тренировок для поддержания здоровья

Ежедневные двадцатиминутные тренировки помогут избежать проблем со здоровьем. Об этом заявили ученые из Национального института онкологии США, исследование опубликовано в издании JAMA Open Network.

«Страдает каждый четвертый»: Диетолог назвала основные причины ожирения

По мнению руководителя исследования Элеоноры Уоттс, упражнения помогут сократить частоту госпитализации по ряду распространенных болезней. При этом занятия могут быть как умеренными, так и интенсивными.

Особенно физические нагрузки эффективны при заболеваниях желчного пузыря, диабете первого и второго типа, инфекциях мочевыводящих путей, тромбозе глубоких вен, инсульте, пневмонии, полипах толстой кишки, дивертикулярной болезни и железодефицитной анемии.

Ранее врач-невролог, доктор медицинских наук Геннадий Жданов предостерег россиян от тяжелого физического труда на приусадебных участках. Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсследованиеЗОЖЗдоровье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры