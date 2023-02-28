Ученые рассказали об оптимальной продолжительности тренировок для поддержания здоровья

По мнению руководителя исследования Элеоноры Уоттс, упражнения помогут сократить частоту госпитализации по ряду распространенных болезней. При этом занятия могут быть как умеренными, так и интенсивными.

Особенно физические нагрузки эффективны при заболеваниях желчного пузыря, диабете первого и второго типа, инфекциях мочевыводящих путей, тромбозе глубоких вен, инсульте, пневмонии, полипах толстой кишки, дивертикулярной болезни и железодефицитной анемии.

Ранее врач-невролог, доктор медицинских наук Геннадий Жданов предостерег россиян от тяжелого физического труда на приусадебных участках. Об этом сообщило агентство НСН.

