«Страдает каждый четвертый»: Диетолог назвала основные причины ожирения

Маргарита Королева заявила, что ожирение является серьезной проблемой человечества, так как неполезная жирная еда доступна и привлекательна. 

Врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН назвала основные причины ожирения.

«Каждый из нас предположен к умеренности в еде, но так много вокруг суперстимуляторов еды, мы покупаем, что будет вкусно, что нас порадует. Благодаря большому количеству рафинированных продуктов, с большим количеством сахара и жира с низкой себестоимостью мы набираем вес. А времени, чтобы уделить внимание себе, предавшись физической нагрузке, как правило, не хватает. Ожирение – серьезная проблема человечества, каждый четвертый житель планеты сейчас имеет избыточную массу тела, более 50% из них имеют серьезные степени ожирения», - рассказала она.

Ученые называют ожирение глобальной эпидемией, ведь численность населения мира с избыточным весом ежегодно растет. Сегодня от лишнего веса в мире страдает каждый четвертый подросток, а среди взрослого населения показатель ожирения приближается к 40%. Проблема избыточного веса приобрела угрожающие масштабы и в России, с ней столкнулись 55% взрослых.

Всемирная организация здравоохранения призывает бороться с лишним весом, так как ожирение – это серьезное заболевание, которое стоит на пятом месте среди причин смертности в мире.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Врач-диетологОжирение
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