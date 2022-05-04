Россиян предостерегли от тяжелого физического труда на даче

Чтобы этого не произошло, медик советует правильно распределять физическую нагрузку: труд чередовать с отдыхом. Кроме того, перед выходом в огород хорошо будет сделать физическую разминку, которая подготовит тело к тяжелой физической нагрузке, пишет «Вечерняя Москва».

По словам Жданова, одежду для работы на огороде лучше выбирать свободную, из натуральных тканей, а также не забывать о головном уборе. Если на улице прохладно, то на поясницу медик рекомендует надеть платок. Необходимо контролировать свое артериальное давление, регулярно принимать назначенные врачом лекарственные препараты. При появлении недомогания работу лучше прекратить и отдохнуть.

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