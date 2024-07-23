«Давно доказано!»: Онколог подтвердил, что микроволновое излучение не вызывает рак
Любые исправные домашние приборы безвредны для здоровья, сказал НСН Давид Заридзе.
Излучение от микроволновых печей не несет опасности для здоровья, безвредные и другие бытовые приборы, это уже давно доказано учеными. Об этом НСН заявил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе.
Ранее инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров заявил в интервью NEWS.ru, что убеждение в том, что электромагнитные волны, излучаемые микроволновками, могут спровоцировать рак, являются мифом. По словам Заридзе, утверждение Кучерова уже давно доказано учеными.
«О том, что микроволновое излучение не вызывает онкологию, твердят уже много лет. Доказано, что это именно так. Не понимаю, зачем делать из этого новость, тем более на основании заявления инженера, который не занимается этой проблемой. Вообще домашняя техника не может нести опасность для здоровья, однако этот ответ нельзя считать универсальным: опасность может исходить от новых видов техники, от бракованных приборов и так далее», — сказал Заридзе.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко заявила, что продукты, содержащие жиры, могут становиться вредными для здоровья, если их разогревать с помощью микроволновки.
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