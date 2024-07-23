«Давно доказано!»: Онколог подтвердил, что микроволновое излучение не вызывает рак

Излучение от микроволновых печей не несет опасности для здоровья, безвредные и другие бытовые приборы, это уже давно доказано учеными. Об этом НСН заявил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе.

Ранее инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров заявил в интервью NEWS.ru, что убеждение в том, что электромагнитные волны, излучаемые микроволновками, могут спровоцировать рак, являются мифом. По словам Заридзе, утверждение Кучерова уже давно доказано учеными.