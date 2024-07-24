Ракова: создание ревматологических центров ускорило постановку диагноза и лечение

Она отметила, что всего с момента создания межокружных ревматологических центров медики провели более 230 тысяч приёмов. По ее словам, консультативно-диагностические центры в Москве направлены на проведение максимального количества обследований в сжатые сроки. Среди них –– МРТ, УЗИ, КТ и другие. Мультидисциплинарное взаимодействие позволяет ревматологу привлекать к работе других специалистов. Так, пациента сопровождают на всех этапах лечения, чтобы контролировать течение заболевания.

«Такой подход позволяет выстроить врачу доверительные отношения с пациентом и наблюдать динамику лечения. С момента создания межокружных ревматологических центров врачи провели более 230 тысяч приёмов. В результате такого подхода удалось снизить количество случаев поздней диагностики практически до нуля», - рассказала Ракова.

В структуру каждого центра входят дневные и круглосуточные стационары, консультативно-диагностическое отделение и кабинет генно-инженерной терапии. За год в каждый из центров прикрепилось до 7 тысяч пациентов.

