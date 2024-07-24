Ракова: создание ревматологических центров ускорило постановку диагноза и лечение
В столице реализовали новый метод оказания ревматологической помощи, которая строится на междисциплинарном взаимодействии врачей, что позволяет пациенту оперативно пройти комплексное обследование. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что всего с момента создания межокружных ревматологических центров медики провели более 230 тысяч приёмов. По ее словам, консультативно-диагностические центры в Москве направлены на проведение максимального количества обследований в сжатые сроки. Среди них –– МРТ, УЗИ, КТ и другие. Мультидисциплинарное взаимодействие позволяет ревматологу привлекать к работе других специалистов. Так, пациента сопровождают на всех этапах лечения, чтобы контролировать течение заболевания.
«Такой подход позволяет выстроить врачу доверительные отношения с пациентом и наблюдать динамику лечения. С момента создания межокружных ревматологических центров врачи провели более 230 тысяч приёмов. В результате такого подхода удалось снизить количество случаев поздней диагностики практически до нуля», - рассказала Ракова.
В структуру каждого центра входят дневные и круглосуточные стационары, консультативно-диагностическое отделение и кабинет генно-инженерной терапии. За год в каждый из центров прикрепилось до 7 тысяч пациентов.
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