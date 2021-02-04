Ученые прогнозируют снижение заболеваемости COVID-19 в России до нуля к маю
Прирост заболеваемости коронавирусом в России в начале мая может приблизится к нулю. Об этом заявили математики Санкт-Петербургского государственного университета, опираясь на свои расчеты.
По данным ученых, Москва может выйти на уровень прироста 0,1% в начале второй декады марта, а Петербург - во второй декаде апреля. Они полагают, что далее в столице прирост может продолжить уменьшаться и достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости в конце апреля, в Петербурге чуть позже - к середине мая, передает «Интерфакс».
Процент прироста заболеваемости – это соотношение суточной заболеваемости и количества всех заболевших за пандемию.
Суточный прирост подтверждённых случаев заражений коронавирусной инфекцией по данным на 4 февраля составил 16 714 случаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru