Ученые назвали витамин, недостаток которого может привести к тяжелой форме COVID-19
Ученые обнаружили связь между тяжелым протеканием заболевания после заражения коронавирусом и нехваткой витамина А у пациентов. Исследование опубликовано на портале medRxiv.
В материале говорится, что специалисты Медицинского университета Турции в Анкаре изучили образцы крови группы здоровых людей и группы пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в палатах интенсивной терапии в крайне тяжелом состоянии. В результате было обнаружено, что у заразившихся коронавирусом была низкая концентрация ретинола (биодоступной формы витамина А).
Ученые отмечают, что витамин А играет важную роль в борьбе с COVID-19, с помощью него в организме синтезируются противовирусные белковые молекулы, которые замедляют размножение SARS-CoV-2.
Авторы исследования сделали вывод, что низкий уровень витамина А может стать ключевым патогенетическим нарушением, приводящим к тяжелой форме COVID-19.
Витамин А в том числе поддерживает иммунитет. В большом количестве он содержится в печени, моркови, шпинате, брокколи, бабате, тыкве, сливочном масле, в печени трески и в лососе.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, почему некоторые люди могут не заболевать коронавирусной инфекцией, сообщает «Свободная пресса».
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