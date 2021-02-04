Ученые назвали витамин, недостаток которого может привести к тяжелой форме COVID-19

Ученые отмечают, что витамин А играет важную роль в борьбе с COVID-19, с помощью него в организме синтезируются противовирусные белковые молекулы, которые замедляют размножение SARS-CoV-2.

Авторы исследования сделали вывод, что низкий уровень витамина А может стать ключевым патогенетическим нарушением, приводящим к тяжелой форме COVID-19.

Витамин А в том числе поддерживает иммунитет. В большом количестве он содержится в печени, моркови, шпинате, брокколи, бабате, тыкве, сливочном масле, в печени трески и в лососе.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, почему некоторые люди могут не заболевать коронавирусной инфекцией, сообщает «Свободная пресса».

