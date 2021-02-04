Ученые назвали витамин, недостаток которого может привести к тяжелой форме COVID-19

Ученые обнаружили связь между тяжелым протеканием заболевания после заражения коронавирусом и нехваткой витамина А у пациентов. Исследование опубликовано на портале medRxiv.

В материале говорится, что специалисты Медицинского университета Турции в Анкаре изучили образцы крови группы здоровых людей и группы пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в палатах интенсивной терапии в крайне тяжелом состоянии. В результате было обнаружено, что у заразившихся коронавирусом была низкая концентрация ретинола (биодоступной формы витамина А).

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Ученые отмечают, что витамин А играет важную роль в борьбе с COVID-19, с помощью него в организме синтезируются противовирусные белковые молекулы, которые замедляют размножение SARS-CoV-2.

Авторы исследования сделали вывод, что низкий уровень витамина А может стать ключевым патогенетическим нарушением, приводящим к тяжелой форме COVID-19.

Витамин А в том числе поддерживает иммунитет. В большом количестве он содержится в печени, моркови, шпинате, брокколи, бабате, тыкве, сливочном масле, в печени трески и в лососе.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, почему некоторые люди могут не заболевать коронавирусной инфекцией, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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