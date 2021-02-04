За сутки в России выявили 16 714 случаев COVID-19

Суточный прирост подтверждённых заражений коронавирусной инфекцией составил 16 714 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19.

Названы три причины невосприимчивости к коронавирусу

По данным Роспотребнадзора, в этот период было проведено 382 тысячи тестов на коронавирус.

Отмечается, что за минувшие сутки выздоровели 24 546 пациентов, 521 человек скончался.

Всего с начала пандемии коронавируса в России зарегистрировали 3 917 918 случаев заражения, 3 389 913 человек выздоровели, 75 205 пациентов скончались.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолезньРоспотребнадзорСтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры