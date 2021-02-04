За сутки в России выявили 16 714 случаев COVID-19
Суточный прирост подтверждённых заражений коронавирусной инфекцией составил 16 714 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, в этот период было проведено 382 тысячи тестов на коронавирус.
Отмечается, что за минувшие сутки выздоровели 24 546 пациентов, 521 человек скончался.
Всего с начала пандемии коронавируса в России зарегистрировали 3 917 918 случаев заражения, 3 389 913 человек выздоровели, 75 205 пациентов скончались.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 714 / сут.
Умерли
75 205+521 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 546 / сут.
- В Минэкономразвития РФ отчитались о снижении цен на сахар
- Стрелков назвал условие наступления ВСУ в Донбассе
- Скончался экс-главный санитарный врач Москвы Николай Филатов
- Познер сравнил действия полиции в России и на Западе против митингующих
- За сутки в России выявили 16 714 случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru