За сутки в России выявили 16 714 случаев COVID-19

По данным Роспотребнадзора, в этот период было проведено 382 тысячи тестов на коронавирус.

Отмечается, что за минувшие сутки выздоровели 24 546 пациентов, 521 человек скончался.

Всего с начала пандемии коронавируса в России зарегистрировали 3 917 918 случаев заражения, 3 389 913 человек выздоровели, 75 205 пациентов скончались.

