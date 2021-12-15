«Омикрон» в 70 раз быстрее поражает бронхи человека
Омикрон-штамм сильнее поражает бронхи человека, нежели лёгкие. К такому заключению пришли ученые Университета Гонконга. Об этом сообщается на сайте университета.
Согласно исследованиям, «омикрон» размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем уже существующие штаммы COVID-19. Учёные отметили, что это свойство вируса объясняет его высокую заразность.
В то же время в лёгочной ткани Южно-Африканский штамм реплицируется не так активно, как «дельта». Результаты экспериментов показали, что «омикрон» размножается в 10 раз медленнее исходного «уханьского» вируса. Такие свойства «омикрона» обуславливают более спокойное течение заболевания.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» может вытеснить «дельту» по количеству заразившихся.
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