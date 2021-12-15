«Омикрон» в 70 раз быстрее поражает бронхи человека

В то же время в лёгочной ткани Южно-Африканский штамм реплицируется не так активно, как «дельта». Результаты экспериментов показали, что «омикрон» размножается в 10 раз медленнее исходного «уханьского» вируса. Такие свойства «омикрона» обуславливают более спокойное течение заболевания.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» может вытеснить «дельту» по количеству заразившихся.

