«Омикрон» в 70 раз быстрее поражает бронхи человека

Омикрон-штамм сильнее поражает бронхи человека, нежели лёгкие. К такому заключению пришли ученые Университета Гонконга. Об этом сообщается на сайте университета.

Согласно исследованиям, «омикрон» размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем уже существующие штаммы COVID-19. Учёные отметили, что это свойство вируса объясняет его высокую заразность.

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В то же время в лёгочной ткани Южно-Африканский штамм реплицируется не так активно, как «дельта». Результаты экспериментов показали, что «омикрон» размножается в 10 раз медленнее исходного «уханьского» вируса. Такие свойства «омикрона» обуславливают более спокойное течение заболевания.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» может вытеснить «дельту» по количеству заразившихся.

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Фото: herzstiftung.de
ТЕГИ:Коронавирус
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