Вирусолог не исключил искусственное создание «омикрона» англичанами

Биолог предположил, что англичане могли создать этот вирус искусственно.

«Англия первая освободится от пандемии таким образом. Поэтому я допускаю такую возможность, почерк действительно английский, потому что это для них характерно: кого-нибудь отравить, что-нибудь исподтишка сделать», – подчеркнул Чумаков в беседе с «Радио 1».

В то же время Чумаков заявил, что все предположения не доказаны научно, поэтому обвинять кого-то бессмысленно.

«Если мы будем кого-то обвинять, то будем выглядеть как самоуверенные идиоты, которые всюду параноидально ищут какой-то подвох.», – заключил биолог.

Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили возможность одновременного заражения «дельтой» и «омикроном».

