Вирусолог не исключил искусственное создание «омикрона» англичанами
Новый штамм «омикрон» может быть изобретен в Англии. Такую версию предложил биолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН, профессор Пётр Чумаков.
Он назвал происхождение «омикрона» очень странным. Чумаков отметил, что есть две версии происхождения нового штамма: либо его сделали в лаборатории специально, либо он возник естественным путём в организме иммунодефицитного человека.
Биолог предположил, что англичане могли создать этот вирус искусственно.
«Англия первая освободится от пандемии таким образом. Поэтому я допускаю такую возможность, почерк действительно английский, потому что это для них характерно: кого-нибудь отравить, что-нибудь исподтишка сделать», – подчеркнул Чумаков в беседе с «Радио 1».
В то же время Чумаков заявил, что все предположения не доказаны научно, поэтому обвинять кого-то бессмысленно.
«Если мы будем кого-то обвинять, то будем выглядеть как самоуверенные идиоты, которые всюду параноидально ищут какой-то подвох.», – заключил биолог.
Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили возможность одновременного заражения «дельтой» и «омикроном».
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