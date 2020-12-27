Ученые объяснили опасность «британского» штамма коронавируса для детей
Дети более подвержены заражению «британским» штаммом коронавируса, чем уже известным. Это связано с особенностями проникновения инфекции в организм. Поэтому «британский» штамм в целом является более заразным, информирует Daily Mail.
У взрослых обычно больше рецепторов ACE2 в носу и горле, сем у детей. Поэтому знакомый штамм коронавируса легче проникал в клетки взрослого человека. «Британская» мутация быстрее и легче поражает детский организм. Об этом рассказала профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона.
«Новому варианту вируса легче это сделать, поэтому дети могут быть так же восприимчивы к этому вирусу, как и взрослые», - заявила она.
По мнению Венди Барклай, эта способность «британского» штамма помогает ему распространяться быстрее предыдущей мутации инфекции.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, что никаких серьезных мутаций у коронавируса нет и повода для закрытия границ тоже.
«Все подходы к диагностике и профилактике, планы по вакцинации остались прежними, новый штамм вируса, выявленный в Великобритании, не повлиял на работу по борьбе с инфекцией. В то же время ученые уточняют потенциал опасности нового штамма, его вирулентность и патогенность. По предварительным данным, вирус не должно обладать сверхспособностями. Никаких сверхмутаций коронавируса на планете не зафиксировано и говорить об этом некорректно. В целом вирус мутирует, но это постоянное явление и не является глобальной угрозой», - пояснил вирусолог.
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